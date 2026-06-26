«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Тоттенхэма»

«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Тоттенхэма» Вушковича
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» интересуются центральным защитником «Тоттенхэма» Лукой Вушковичем. Лондонский клуб оценивает трансферную стоимость 19-летнего футболиста в £60 млн (€70 млн), согласно Caught Offside.
По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают хорватского игрока как возможную альтернативу для 34-летнего Вирджила ван Дейка. В прошедшем сезоне Вушкович выступал за «Гамбург» на правах аренды, сыграв 30 матчей во всех турнирах с шестью голами и одной результативной передачей.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до лета 2030 года. На портале Transfermarkt его рыночная стоимость указана в размере €60 млн.
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