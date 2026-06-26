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Хоселу ответил, чего не хватало «Реалу» последние два сезона

Чемпионат.com

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением, чего не хватало «сливочным» последние два сезона, когда они не выигрывали крупных трофеев.

Экс-нападающий «Реала» ответил, чего не хватало клубу последние два сезона
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«Я думаю, что в раздевалке нужно установить иерархию. Сейчас не совсем ясно, кто является игроком номер один в команде. В «Реале» всегда был первый номер, люди, обладающие авторитетом в раздевалке. Думаю, что именно сейчас этого не хватает. Винисиус, Лунин и Вальверде — очень молодые капитаны. Нужны опытные игроки, у которых хватит смелости сказать: «Эй, хватит». В конце концов, в раздевалке нужна серьёзность. Думаю, именно этого и не хватало «Реала», — сказал Хоселу в подкасте Bajo los Palos.
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Хоселу играл за «сливочных» с 2023 по 2024 год.

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