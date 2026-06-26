Экс-нападающий «Реала» ответил, чего не хватало клубу последние два сезона

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением, чего не хватало «сливочным» последние два сезона, когда они не выигрывали крупных трофеев.

«Я думаю, что в раздевалке нужно установить иерархию. Сейчас не совсем ясно, кто является игроком номер один в команде. В «Реале» всегда был первый номер, люди, обладающие авторитетом в раздевалке. Думаю, что именно сейчас этого не хватает. Винисиус, Лунин и Вальверде — очень молодые капитаны. Нужны опытные игроки, у которых хватит смелости сказать: «Эй, хватит». В конце концов, в раздевалке нужна серьёзность. Думаю, именно этого и не хватало «Реала», — сказал Хоселу в подкасте Bajo los Palos.

Хоселу играл за «сливочных» с 2023 по 2024 год.