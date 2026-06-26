«Ньюкасл» не продал полузащитника в «Арсенал»

«Арсенал» сделал предложение о покупке 28-летего полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

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Лондонский клуб начал переговоры с 55 миллионов фунтов, но «Ньюкасл» отклонил это предложение «канониров».

«Ньюкасл» сообщил, что не продаст футболиста за такую сумму. В то же время «сороки» хотели бы сохранить бразильца в команде.

В прошлом сезоне Гимараэс забил 9 голов и сделал 5 передач в 29 матчах АПЛ.