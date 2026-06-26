Игрока, покинувшего "Динамо", оштрафуют

На Муми Нгамале будут наложены дисциплинарные санкции.

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По данным источника, вингер Муми Нгамале будет оштрафован за июньскую зарплату из-за пропуска тренировочного сбора "Динамо" при действующем контракте, который был рассчитан до конца текущего месяца.

Напомним, ранее сегодня, 26 июня, московский клуб официально сообщил об уходе игрока.

Нападающий из Камеруна присоединился к бело-голубым в 2022 году. За это время 31-летний футболист сыграл 117 матчей, забив 21 гол и отдав 17 результативных передач.