"Балтика" разгромила ульяновскую "Волгу"

Дубль Йенне помог "Балтике" разгромить в товарищеском матче ульяновскую "Волгу"
"Балтика" крупно обыграла ульяновскую "Волгу" (3:0).
Нападающий Тентон Йенне записал на свой счет дубль, забив на 44-й и 52-й минутах. Также забитым мячом на 75-й минуте отличился форвард Дмитрий Никитин.
Товарищеские матчи
Матч пройдет в закрытом режиме
Формат матча - 2 тайма по 40 минут
Голы: Йенне, 44, 52, Никитин, 75.
"Балтика": Кукушкин, Боков, Ковач (Никитин, 46), Исмаилов, Шнапцев (Манелов, 53), Рядно, Мурид, Ковалёв, М. Петров (Буркин, 57), Шильцов, Йенне.
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