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Дубль Йенне помог "Балтике" разгромить в товарищеском матче ульяновскую "Волгу"

Rusfootball

"Балтика" крупно обыграла ульяновскую "Волгу" (3:0).

"Балтика" разгромила ульяновскую "Волгу"
© Rusfootball

Нападающий Тентон Йенне записал на свой счет дубль, забив на 44-й и 52-й минутах. Также забитым мячом на 75-й минуте отличился форвард Дмитрий Никитин.

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Товарищеские матчи

Матч пройдет в закрытом режиме

Формат матча - 2 тайма по 40 минут

Голы: Йенне, 44, 52, Никитин, 75.

"Балтика": Кукушкин, Боков, Ковач (Никитин, 46), Исмаилов, Шнапцев (Манелов, 53), Рядно, Мурид, Ковалёв, М. Петров (Буркин, 57), Шильцов, Йенне.

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