«Челси» купит защитника сборной Франции

«Челси» за 55 млн евро купит защитника сборной Франции Лакруа у «Кристал Пэлас»
Максанс Лакруа перейдет в «Челси» из «Кристал Пэлас».
«Синие» подпишут 26-летнего защитника после чемпионата мира-2026, сообщает L’Equipe. Ожидается, что сумма сделки составит около 55 миллионов евро.
В прошедшем сезоне АПЛ Лакруа провел 35 матчей, забил 1 гол, сделал 2 результативных паса, получил 4 желтых карточки и 1 красную. Подробную статистику игрока сборной Франции можно найти здесь.
Гюлер о вылете Турции с ЧМ: «Простите нас. Мы хотели осчастливить людей и вместе написать новую историю. Отныне каждый матч сборной будет шансом реабилитироваться»
Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмены гола Винисиуса в ворота Шотландии. Конфедерация потребовала не назначать мексиканского судью Рамоса на игры сборной
Луис Суарес: «Неуместно сравнивать Месси и Ямаля. Разные футболисты. Посмотрите, чего Лео добивается в своем возрасте. Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня»