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«Челси» за 55 млн евро купит защитника сборной Франции Лакруа у «Кристал Пэлас»

Sports.ru

Максанс Лакруа перейдет в «Челси» из «Кристал Пэлас».

«Челси» купит защитника сборной Франции
© Global Look Press

«Синие» подпишут 26-летнего защитника после чемпионата мира-2026, сообщает L’Equipe. Ожидается, что сумма сделки составит около 55 миллионов евро.

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В прошедшем сезоне АПЛ Лакруа провел 35 матчей, забил 1 гол, сделал 2 результативных паса, получил 4 желтых карточки и 1 красную. Подробную статистику игрока сборной Франции можно найти здесь.

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