Порноактриса высказалась о конфликте с девушкой игрока "Манчестер Сити"

Инцидент произошел на боксерском вечере с участием Томми Фьюри и Эдди Холла. Создательница контента для взрослых подошла к футболисту «Манчестер Сити», чтобы попросить совместное фото, однако его девушка Ребекка Кук не дала ей договорить и жестом показала убираться.

«Я подошла к Филу как обычная фанатка и хотела попросить фотографию.

Честно говоря, я даже не знала, что рядом с ним была его девушка. На таких мероприятиях люди часто сидят рядом со случайными людьми. И если ты хочешь сделать фото со звездой, ты спрашиваешь об этом напрямую, а не у рядом сидящего человека.

Я даже не успела договорить, как меня буквально прогнали. Если человек не хочет фотографироваться со мной – это его полное право, и я совершенно нормально к этому отношусь.

Но, мне кажется, сказать об этом можно было совсем по-другому. Относиться ко мне так, будто я грязь под подошвой, только из-за моей профессии, – это довольно унизительно.

Достаточно было просто сказать: «Нет, спасибо, не сегодня». Но это лишь мое мнение, а у каждого оно свое», – заявила Филлипс.