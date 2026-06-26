Неймар вышел из переговоров с американским клубом

Неймар вышел из переговоров с «Цинциннати». Клуб МЛС долго не делал официальных предложений форварду «Сантоса»
Неймар отказался от варианта с переходом в «Цинциннати».
Руководители клуба МЛС проводили встречу с нападающим «Сантоса» и его отцом в апреле. Бразилец хотел перейти в «Цинциннати» при подходящих финансовых условиях, но клуб так и не сделал официальное предложение, пишет The Athletic. Неймар вышел из переговоров.
Отмечается, что 34-летний футболист сборной Бразилии все еще готов перейти в другой клуб МЛС.
Контракт форварда с «Сантосом» истекает в конце 2026-го.
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