В "Атланте" прояснили будущее Миранчука

Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед" Крис Винклер ответил, получал ли клуб предложения по игроку сборной России Алексею Миранчуку.

© Rusfootball

"Мы не раскрываем информацию о том, получали ли предложения по нашим игрокам. Могу лишь сказать, что Алексей является ключевой частью этой команды", - цитирует Винклера Sport24.

Алексей Миранчук защищает цвета "Атланты Юнайтед" с лета 2024 года. Контракт полузащитника сборной России с американским клубом рассчитан до конца 2027-го и может быть продлен еще на год.

В этом сезоне 30-летний хавбек сыграл в 16 матчах за команду во всех турнирах, забил 6 голов и сделал два ассиста на партнеров.