В "Атланте" прояснили будущее Миранчука

В "Атланте" прокомментировали будущее Миранчука
Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед" Крис Винклер ответил, получал ли клуб предложения по игроку сборной России Алексею Миранчуку.
"Мы не раскрываем информацию о том, получали ли предложения по нашим игрокам. Могу лишь сказать, что Алексей является ключевой частью этой команды", - цитирует Винклера Sport24.
Алексей Миранчук защищает цвета "Атланты Юнайтед" с лета 2024 года. Контракт полузащитника сборной России с американским клубом рассчитан до конца 2027-го и может быть продлен еще на год.
В этом сезоне 30-летний хавбек сыграл в 16 матчах за команду во всех турнирах, забил 6 голов и сделал два ассиста на партнеров.
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