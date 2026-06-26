В "Динамо" Мх высказались о возможной продаже игрока, забившего на ЧМ

В махачкалинском "Динамо" высказались о возможной продаже игрока, забившего на ЧМ-2026
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов обозначил позицию клуба по нападающему Хазему Мастури.
"Если поступит хорошее предложение, готовы его рассмотреть? Позиция клуба такова, что мы всегда готовы к определенным моментам. Если это будет устраивать нас, игрока, его представителей, то без вопросов", - сказал Газизов.
Сегодня, 26 июня, ночью состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионат мира, в котором встречались сборные Туниса и Нидерландов. Игра завершилась поражением тунисцев со счетом 1:3. 29-летний нападающий махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури вышел в стартовом составе и забил единственный гол своей команды.
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