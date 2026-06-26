В "Динамо" Мх высказались о возможной продаже игрока, забившего на ЧМ

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов обозначил позицию клуба по нападающему Хазему Мастури.

"Если поступит хорошее предложение, готовы его рассмотреть? Позиция клуба такова, что мы всегда готовы к определенным моментам. Если это будет устраивать нас, игрока, его представителей, то без вопросов", - сказал Газизов.

Сегодня, 26 июня, ночью состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионат мира, в котором встречались сборные Туниса и Нидерландов. Игра завершилась поражением тунисцев со счетом 1:3. 29-летний нападающий махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури вышел в стартовом составе и забил единственный гол своей команды.