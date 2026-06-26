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«Челси» рассматривает шесть игроков на случай ухода Энцо Фернандеса — TEAMtalk

Чемпионат.com

«Челси» начал масштабную работу по поиску замены на случай возможного ухода полузащитника Энцо Фернандеса, интерес к которому проявляет мадридский «Реал». Об этом сообщает TEAMtalk.

«Челси» рассматривает шесть игроков на случай ухода Фернандеса
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По информации источника, Адам Уортон из «Кристал Пэлас» по-прежнему находится в поле зрения «синих», которые уже связались с его представителями.

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Также «Челси» внимательно следит за полузащитниками Ману Коне («Рома»), Ламином Камара («Монако»), Виктором Фрохольдтом («Порту») и Калебом Йиренки («Норшелланн»).

Лондонский клуб рассматривает возможность усиления состава за счёт опытных игроков. В связи с этим в число кандидатов, чьё имя обсуждается внутри команды, входит 30-летний полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис.

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