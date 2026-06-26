Комментатор Орлов предложил "Зениту" приобрести игрока ЦСКА

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал игрока, которого хотел бы видеть в "Зените".

"Мойзес из ЦСКА — очень хороший игрок, мне нравится он. Я даже неоднократно говорил, что нам бы в "Зенит" Мойзеса. Потому что это боец, его очень трудно обыграть, он подключается, активный", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Мойзес присоединился к ЦСКА летом 2022 года. Действующий контракт бразильского защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2029-го. В минувшем сезоне 31-летний игрок провел в составе "армейцев" 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми голами и 3 результативными пасами.

Напомним, весной экс-тренер красно-синих Фабио Челестини отстранял Мойзеса от тренировок с основной командой.