Комментатор Орлов предложил "Зениту" приобрести игрока ЦСКА

"Это боец, его очень трудно обыграть". Орлов предложил "Зениту" приобрести защитника ЦСКА
Известный комментатор Геннадий Орлов назвал игрока, которого хотел бы видеть в "Зените".
"Мойзес из ЦСКА — очень хороший игрок, мне нравится он. Я даже неоднократно говорил, что нам бы в "Зенит" Мойзеса. Потому что это боец, его очень трудно обыграть, он подключается, активный", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Мойзес присоединился к ЦСКА летом 2022 года. Действующий контракт бразильского защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2029-го. В минувшем сезоне 31-летний игрок провел в составе "армейцев" 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми голами и 3 результативными пасами.
Напомним, весной экс-тренер красно-синих Фабио Челестини отстранял Мойзеса от тренировок с основной командой.
Коман об Упамекано: «Отличный старт ЧМ, Дайо невозможно переиграть. Это топ-игрок, они с Салиба могут побороться за звание лучшего защитника года»
«Не понимаю, когда футболисты сборной России не поют гимн. Анчелотти поет гимн Бразилии – это хай-левел». Хавбек «Амкала» Маврин о национальной команде
«Рубин» хочет подписать Урозова из сборной Узбекистана. Защитник «Динамо» Самарканд провел 1 матч на ЧМ-2026