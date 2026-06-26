«Атлетико» близок к трансферу игрока из ПСЖ

«Атлетико» близок к подписанию Ли Кан Ина.

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Мадридский клуб близок к завершению переговоров о трансфере полузащитника «ПСЖ», пишет Marca. Ожидается, что переход корейского футболиста обойдется «Атлетико» примерно в 35 миллионов евро.

Ли Кан Ин должен стать одним из двух первых новичков «Атлетико» в летнее трансферное окно – клуб также близок к трансферу Алекса Гримальдо из «Байера» за 20 млн евро, но планирует и другие сделки.

В прошлом сезоне Лиги 1 хавбек провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.