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«Атлетико» близок к трансферу Ли Кан Ина из «ПСЖ» за 35 млн евро

Sports.ru

«Атлетико» близок к подписанию Ли Кан Ина.

«Атлетико» близок к трансферу игрока из ПСЖ
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Мадридский клуб близок к завершению переговоров о трансфере полузащитника «ПСЖ», пишет Marca. Ожидается, что переход корейского футболиста обойдется «Атлетико» примерно в 35 миллионов евро.

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Ли Кан Ин должен стать одним из двух первых новичков «Атлетико» в летнее трансферное окно – клуб также близок к трансферу Алекса Гримальдо из «Байера» за 20 млн евро, но планирует и другие сделки.

В прошлом сезоне Лиги 1 хавбек провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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