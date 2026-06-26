«Крылья Советов» готовы помочь игроку с получением российского гражданства

Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов заявил «Матч ТВ», что клуб готов помочь бразильскому полузащитнику Фернандо Костанце с получением российского гражданства.

Костанца перешел в самарскую команду в начале 2022 года. Всего 27‑летний хавбек провел за «Крылья Советов» 114 матчей, забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.

— Когда Фернандо Костанца может получить российский паспорт?

— В феврале 2027 года у него появится право подать документы для получения российского гражданства. Если он изъявит такое желание, мы ему, конечно, поможем и окажем содействие, — сказал Джабраилов «Матч ТВ».

Контракт Костанцы с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2028 года.