«Крылья Советов» готовы помочь игроку с получением российского гражданства

«Крылья Советов» готовы помочь футболисту Костанце с получением российского гражданства
Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов заявил «Матч ТВ», что клуб готов помочь бразильскому полузащитнику Фернандо Костанце с получением российского гражданства.
Костанца перешел в самарскую команду в начале 2022 года. Всего 27‑летний хавбек провел за «Крылья Советов» 114 матчей, забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.
— Когда Фернандо Костанца может получить российский паспорт?
— В феврале 2027 года у него появится право подать документы для получения российского гражданства. Если он изъявит такое желание, мы ему, конечно, поможем и окажем содействие, — сказал Джабраилов «Матч ТВ».
Контракт Костанцы с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2028 года.
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