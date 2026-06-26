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Агент Дзюбы рассказал, по какому критерию футболист выбирает будущий клуб

Чемпионат.comиещё 1

Леонид Гольдман, представитель Артёма Дзюбы, рассказал, по какому критерию нападающий выбирает будущий клуб. Ранее Дзюба покинул «Акрон» на правах свободного агента.

Агент Дзюбы рассказал, как футболист выбирает будущий клуб
© Чемпионат.com

«Есть разные варианты, но пока нет определённости. Идут переговоры. Артём сейчас на таком этапе, когда может быть максимально избирателен. Мы не торопимся, ждём. Для него критерий один — клуб РПЛ. Но также должны сложиться и другие нюансы, чтобы контракт был подписан. Когда это случится, все будут рады, что Дзюба продолжает выступать на высоком уровне», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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