«Рубин» хочет подписать Урозова из сборной Узбекистана

«Рубин» ведет переговоры по защитнику «Динамо» Самарканд и сборной Узбекистана Жахонгиру Урозову, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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Клубы находятся в диалоге и пытаются сойтись по цене за 22-летнего центрбэка.

Отмечается, что рост Жахонгира составляет 190 сантиметров. Он 3-й футболист чемпионата Узбекистана по перехватам и 2-й по выигранным единоборствам.

По данным СМИ, Урозов высоко котируются на рынке. В 2025 году писали, что им интересовались «Боруссия» Менхенгладбах, «Нант» и «Краснодар».

Защитник принял участие в ЧМ-2026, где сыграл в матче против Колумбии (1:3). С его статистикой можно ознакомиться здесь.