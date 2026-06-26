«Рубин» хочет подписать Урозова из сборной Узбекистана. Защитник «Динамо» Самарканд провел 1 матч на ЧМ-2026
«Рубин» ведет переговоры по защитнику «Динамо» Самарканд и сборной Узбекистана Жахонгиру Урозову, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Клубы находятся в диалоге и пытаются сойтись по цене за 22-летнего центрбэка.
Отмечается, что рост Жахонгира составляет 190 сантиметров. Он 3-й футболист чемпионата Узбекистана по перехватам и 2-й по выигранным единоборствам.
По данным СМИ, Урозов высоко котируются на рынке. В 2025 году писали, что им интересовались «Боруссия» Менхенгладбах, «Нант» и «Краснодар».
Защитник принял участие в ЧМ-2026, где сыграл в матче против Колумбии (1:3). С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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