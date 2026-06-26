«Манчестер Сити» согласовал сделку по покупке игрока «Ноттингем Форест»

Орнштейн: Андерсон будет получать в «Сити» около € 17 млн в год, контракт — до 2031 года
«Манчестер Сити» за £ 116 млн (€ 135 млн) согласовал сделку по покупке полузащитника Эллиота Андерсона у «Ноттингем Форест». 23-летний футболист подпишет с «горожанами» пятилетний контракт, по которому с учётом всех бонусов будет зарабатывать около £ 300 тыс. (€ 350 тыс.) в неделю. Соглашение игрока сборной Англии будет включать опцию продления ещё на 12 месяцев. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.
По информации источника, Андерсон пройдёт медицинское обследование в Нью-Йорке в пятницу (26 июня).
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.
Депутат Журова: «ЧМ-2026 – небо и земля по сравнению с нашим в плане организации. У нас было спокойно, не помню ни одной жалобы от болельщиков. А сейчас – скандалы, отказы в визах»
Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»
Гасилин о Дугласе на ЧМ: «Играет просто шикарно. Из неявного основного игрока превратился в футболиста старта»