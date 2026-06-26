Футболист попросил найти свою семью после землетрясения

Аргентинский футболист венесуэльского «Маритимо» Лукас Трехо обратился в соцсетях к подписчикам с просьбой помочь в поисках членов семьи после разрушительного землетрясения, произшошедшего в Каракасе, сообщает Le Parisen.

Трехо просит посодействовать в поисках жены Яни и двоих дочерей — Аароны и Айноа.

«Наше здание обрушилось, и я ничего не знаю о своей семье. Я хочу верить, что их там не было. Пожалуйста, молитесь за мою семью и поделитесь этим сообщением со всеми, кто мог их видеть», — заявил Трехо.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы. В стране введено чрезвычайное положение.

Согласно данным Геологической службы США, которые приводит AFP, землетрясение магнитудой 7,5 стало самым мощным в Венесуэле с 1900 года. Толчки ощущались даже в соседней Колумбии, в столице Боготе, расположенной примерно в 1000 км по прямой от эпицентра.