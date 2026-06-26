Игрок «Атлетико»: моей семье угрожали убийством после конфликта с Вальверде

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Алекс Баэна высказался о конфликте с Федерико Вальверде.

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» в 2023 году появилась информация о том, что Вальверде дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры испанец, выступавший в тот момент за «Вильярреал», шутил над тем, что уругваец и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.

Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны. Кроме того, Вальверде не был дисквалифицирован.

«Лично для меня это стало поворотным моментом в моей карьере. Это был момент, когда я чуть не ушел из футбола из-за всего, что со мной происходило. Это повлияло на меня больше из-за моей семьи, но я пришел в себя, когда Луис де ла Фуэнте впервые вызвал меня [в сборную]. Этот момент стал поворотным, я смог его преодолеть благодаря своей семье и психологу. Критика и угрозы убийством в адрес моей семьи... Я включал телевизор и видел свое лицо. Я выступал в первом дивизионе всего год или два, и это был первый раз, когда обо мне говорили во всем мире. Это «Реал Мадрид», и это причинило мне сильную боль».

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