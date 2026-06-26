"Реал" определился с планами по Альваресу

Будущее Хулиана Альвареса пока не входит в число приоритетных вопросов для мадридского "Реала".

Как пишет AS, руководство "сливочных" продолжает следить за развитием ситуации вокруг нападающего "Атлетико", однако не предпринимает активных шагов. В мадридском клубе намерены дождаться реакции "Атлетико" на недавние заявления самого футболиста, выразившего недовольство своим положением.

Прошлым летом "Реал" уже пытался приобрести Альвареса, предложив за него 150 миллионов евро, однако "матрасники" сразу отклонил это предложение. При этом ранее сообщалось, что сам аргентинец предпочёл бы продолжить карьеру в "Барселоне".