"Реал" определился с планами по Альваресу

"Реал" определился с планами по Хулиану Альваресу - источник
Будущее Хулиана Альвареса пока не входит в число приоритетных вопросов для мадридского "Реала".
Как пишет AS, руководство "сливочных" продолжает следить за развитием ситуации вокруг нападающего "Атлетико", однако не предпринимает активных шагов. В мадридском клубе намерены дождаться реакции "Атлетико" на недавние заявления самого футболиста, выразившего недовольство своим положением.
Прошлым летом "Реал" уже пытался приобрести Альвареса, предложив за него 150 миллионов евро, однако "матрасники" сразу отклонил это предложение. При этом ранее сообщалось, что сам аргентинец предпочёл бы продолжить карьеру в "Барселоне".
Депутат Журова: «ЧМ-2026 – небо и земля по сравнению с нашим в плане организации. У нас было спокойно, не помню ни одной жалобы от болельщиков. А сейчас – скандалы, отказы в визах»
Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»
Гасилин о Дугласе на ЧМ: «Играет просто шикарно. Из неявного основного игрока превратился в футболиста старта»