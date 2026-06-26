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"Реал" определился с планами по Хулиану Альваресу - источник

Rusfootball

Будущее Хулиана Альвареса пока не входит в число приоритетных вопросов для мадридского "Реала".

"Реал" определился с планами по Альваресу
© Global Look Press

Как пишет AS, руководство "сливочных" продолжает следить за развитием ситуации вокруг нападающего "Атлетико", однако не предпринимает активных шагов. В мадридском клубе намерены дождаться реакции "Атлетико" на недавние заявления самого футболиста, выразившего недовольство своим положением.

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Прошлым летом "Реал" уже пытался приобрести Альвареса, предложив за него 150 миллионов евро, однако "матрасники" сразу отклонил это предложение. При этом ранее сообщалось, что сам аргентинец предпочёл бы продолжить карьеру в "Барселоне".

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