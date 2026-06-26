«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче Молодежной футбольной лиги
«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 12‑го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Артем Дряхлов и Эльдар Гусейнов.
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«Краснодар» набрал 28 очков и располагается на второй позиции турнирной таблицы МФЛ, «Динамо» (14 очков) идет 11‑м.
Результаты других матчей игрового дня:
«Урал» — «Алмаз‑Антей» — 1:0;
«Акрон — Академия Коноплева» — «Чертаново» — 3:0;
«Рубин» — «Локомотив» — 1:3;
«Зенит» — «Пари НН» — 3:0;
«Ростов» — «Факел» — 2:1;
«Родина» — ЦСКА — 2:3.
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