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«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче Молодежной футбольной лиги

Матч ТВ

«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 12‑го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче Молодежной футбольной лиги
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Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Артем Дряхлов и Эльдар Гусейнов.

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«Краснодар» набрал 28 очков и располагается на второй позиции турнирной таблицы МФЛ, «Динамо» (14 очков) идет 11‑м.

Результаты других матчей игрового дня:

«Урал» — «Алмаз‑Антей» — 1:0;

«Акрон — Академия Коноплева» — «Чертаново» — 3:0;

«Рубин» — «Локомотив» — 1:3;

«Зенит» — «Пари НН» — 3:0;

«Ростов» — «Факел» — 2:1;

«Родина» — ЦСКА — 2:3.

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