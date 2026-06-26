«Реал» объявил об уходе Себальоса

«Реал» объявил об уходе полузащитника Дани Себальоса.

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Стороны ранее договорились о расторжении контракта.

«Реал» и Дани Себальос по взаимному согласию приняли решение завершить сотрудничество. Дани Себальос был игроком «Реала» с 2017 года, проведя в клубе один из самых успешных периодов в его истории.

За семь сезонов в составе первой команды он сыграл 215 матчей и завоевал 16 трофеев: три Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионских титула Ла Лиги, один Кубок Испании, три Суперкубка Испании.

«Реал» выражает Дани Себальосу благодарность за его преданность и профессионализм на протяжении всего времени, пока он защищал цвета нашего клуба, и желает ему и всей его семье больших успехов на новом этапе жизни.

«Реал Мадрид» был, есть и всегда будет его домом», – говорится в сообщении клуба.