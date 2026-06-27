Сборная Уругвая проиграла Испании и не вышла в плей‑офф ЧМ‑2026

Сборная Уругвая проиграла команде Испании в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира 2026 года. Встреча группы Н прошла в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

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Полузащитник Алекс Баэна поразил ворота 40‑летнего уругвайского вратаря Фернандо Муслеры, который не удержал мяч в руках после удара испанца. В перерыве Муслеру заменил Серхио Рочет, дебютировавший на ЧМ‑2026.

На 44‑й минуте полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил травму в борьбе за мяч в центре поля. 25‑летнего уругвайца унесли с поля на носилках. Сборная Испании набрала семь очков по итогам групповой стадии и вышла в плей‑офф с первого места в группе.

Команда Уругвая (2 очка) заняла третье место и завершила выступление на турнире. Уругвайцы не имеют шансов попасть в восьмерку лучших команд, занявших третьи места, которые отберутся в плей‑офф по дополнительным показателям.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.