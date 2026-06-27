В ФИФА раскрыли истинное отношение к Чемпионату мира в РФ в 2018 году

В Москве в рамках конференции, организованной Российским футбольным союзом, выступил представитель руководящего органа мирового футбола. Ахмед Харраз, курирующий в ФИФА взаимодействие с национальными ассоциациями, поделился оценками прошедшего первенства планеты, которое в 2018 году принимала Россия.

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По его словам, эмоции зрителей, посетивших матчи, до сих пор остаются самыми яркими, а сам турнир навсегда запечатлелся в памяти поклонников спорта по всему миру. Масштабное событие разворачивалось на двенадцати аренах, расположенных в одиннадцати российских городах.

Представитель ФИФА подчеркнул, что проведение мундиаля стало значимой вехой не только для принимающей стороны, но и для всей футбольной семьи. Он акцентировал внимание на том, что наследие турнира — это не только модернизированная инфраструктура, но и мощный импульс для дальнейшего развития игры.

В своем выступлении Харраз выразил признательность коллегам из РФС за системную работу по популяризации футбола, отметив, что усилия союза позволяют вовлекать в игру миллионы жителей как мегаполисов, так и отдаленных регионов. Он добавил, что деятельность ведется на всех уровнях и сохраняет важнейшее значение для обеспечения доступности спорта на всей территории страны.

В завершение своей речи гость из ФИФА передал участникам конференции наилучшие пожелания от президента организации Джанни Инфантино, а также от генерального секретаря и всего аппарата управления, назвав свое присутствие на мероприятии большой честью и искренним удовольствием.