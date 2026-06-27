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Переход Сперцяна в "Аль-Ахли" полностью согласован - источник

Rusfootballиещё 5

Футболист покинет "Краснодар". По информации источника, трансфер полностью согласован, медосмотр состоится на следующей неделе. Футболист перейдет в "Аль-Ахли" за 20 миллионов евро. Соглашение с игроком будет рассчитано до 2029 года, зарплата - 6 миллионов евро в год.

Сперцян покинет "Краснодар" и перейдет в "Аль-Ахли"
© ФК "Краснодар"

Эдуард Сперцян является выпускником академии "Краснодара". В прошедшем сезоне атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро. Текущее соглашение с "быками" рассчитано до конца июня 2029 года.

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