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Футболисты "Динамо" проиграли "Торпедо" в первом матче после возвращения Шварца

ТАССиещё 2

Футболисты московского "Динамо" со счетом 0:2 проиграли столичному "Торпедо" в товарищеском матче.

Футболисты "Динамо" проиграли "Торпедо" в первом матче после возвращения Шварца
© ТАСС

Забитыми мячами отметились Александр Юшин (31-я минута) и Алексей Каштанов (44).

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"Динамо" провело первый матч после назначения немца Сандро Шварца на пост главного тренера. В мае ТАСС сообщал, что Шварц вернулся на пост главного тренера "Динамо", подписав контракт до лета 2029 года. Ранее специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

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