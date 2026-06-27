«Брест» назначил Жюльена Лашуэ тренером. Он сменил умершего Руа

«Брест» официально объявил о назначении Жюльена Лашуэ главным тренером, контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два сезона.

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Он сменил Эрика Руа, который скончался 17 июня от рака поджелудочной железы.

«Это назначение было поддержано Эриком Руа до его ухода. Жюльен Лашуэ был вратарем «Бреста» с 2005 по 2010 год, затем тренером вратарей с 2010 по 2023 год и, наконец, ассистентом главного тренера в штабе Эрика Руа с января 2023 года. Он активно участвовал в успехах клуба в последние сезоны. С мая 2025 года специалист обладает лицензией BEPF (диплом профессионального футбольного тренера), и руководство клуба уверено, что у него есть все необходимые знания, авторитет и поддержка для работы во главе основной команды. В своей новой должности Жюльен Лашуэ сможет рассчитывать на тренерский штаб, который, как и он сам, хорошо знаком с ценностями и философией «Бреста». Все специалисты, работавшие под руководством Эрика Руа, продолжат сотрудничество с новым главным тренером и помогут команде выполнить главную задачу сезона – сохранить место в Лиге 1», – говорится в заявлении клуба.

В 58 лет умер тренер «Бреста» Руа – он 3,5 года боролся с раком поджелудочной железы. При нем клуб впервые вышел в ЛЧ