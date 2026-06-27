«Брест» назначил Жюльена Лашуэ тренером. Он сменил умершего Руа
«Брест» официально объявил о назначении Жюльена Лашуэ главным тренером, контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два сезона.
Он сменил Эрика Руа, который скончался 17 июня от рака поджелудочной железы.
«Это назначение было поддержано Эриком Руа до его ухода. Жюльен Лашуэ был вратарем «Бреста» с 2005 по 2010 год, затем тренером вратарей с 2010 по 2023 год и, наконец, ассистентом главного тренера в штабе Эрика Руа с января 2023 года. Он активно участвовал в успехах клуба в последние сезоны. С мая 2025 года специалист обладает лицензией BEPF (диплом профессионального футбольного тренера), и руководство клуба уверено, что у него есть все необходимые знания, авторитет и поддержка для работы во главе основной команды. В своей новой должности Жюльен Лашуэ сможет рассчитывать на тренерский штаб, который, как и он сам, хорошо знаком с ценностями и философией «Бреста». Все специалисты, работавшие под руководством Эрика Руа, продолжат сотрудничество с новым главным тренером и помогут команде выполнить главную задачу сезона – сохранить место в Лиге 1», – говорится в заявлении клуба.
В 58 лет умер тренер «Бреста» Руа – он 3,5 года боролся с раком поджелудочной железы. При нем клуб впервые вышел в ЛЧ
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