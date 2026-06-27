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«Челси» согласовал контракт с Джакой. «Синие» ведут переговоры с «Сандерлендом» (Флориан Плеттенберг)

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Гранит Джака может перейти в «Челси».

«Челси» согласовал контракт с Джакой
© Sports.ru

Лондонский клуб уже полностью согласовал условия контракта с 33-летним полузащитником, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Сейчас «синие» обсуждают с «Сандерлендом» трансфер игрока.

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В прошлом сезоне АПЛ швейцарец провел 34 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Статистику экс-футболиста «Арсенала» можно найти здесь. 

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