«Ман Сити» за 25 млн евро купил 19-летнего вингера «Труа» Детурбе
Матис Детурбе стал игроком «Манчестер Сити».
«Труа» объявил, что 19-летний вингер перешел в состав «горожан». Отметим, что оба клуба относятся к City Football Group.
По информации L’Equipe, сумма сделки составила 25 миллионов евро. Ожидается, что вскоре англичане отдадут игрока «Монако» в аренду с правом выкупа.
В прошедшем сезоне Лиги 2 Детурбе провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
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