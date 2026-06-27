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«Ман Сити» за 25 млн евро купил 19-летнего вингера «Труа» Детурбе

Sports.ru

Матис Детурбе стал игроком «Манчестер Сити».

«Ман Сити» за 25 млн евро купил 19-летнего вингера «Труа» Детурбе
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«Труа» объявил, что 19-летний вингер перешел в состав «горожан». Отметим, что оба клуба относятся к City Football Group. 

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По информации L’Equipe, сумма сделки составила 25 миллионов евро. Ожидается, что вскоре англичане отдадут игрока «Монако» в аренду с правом выкупа. 

В прошедшем сезоне Лиги 2 Детурбе провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь. 

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