$77.0687.4

«Динамо» не продаст Тюкавина в «Зенит» за 30 млн евро («СЭ»)

Sports.ruиещё 1

«Динамо» не продаст Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.

Выяснилось, продаст ли «Динамо» Тюкавина в «Зенит»
© Sports.ru

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Бело-голубые рассчитывают на форварда в следующем сезоне и не планируют продажу футболиста этим летом, в том числе и за 30 миллионов евро.

«Динамо» не ведет переговоры по нападающему с петербургским клубом и не ждет новых предложений после отказа в трансфере за 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Спортс: главные новости