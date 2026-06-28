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ФИФА отреагировала на рекорд Месси с голами в семи матчах ЧМ подряд

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировала на достижение нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, забившего в семи матчах чемпионатов мира подряд, что является рекордом соревнования.

ФИФА отреагировала на рекорд Месси с голами в семи матчах ЧМ подряд
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«История сотворена, снова!» — написано в сообщении ФИФА.
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Голевая серия Месси началась с матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с Австралией.

Затем нападающий забил на всех следующих стадиях плей-офф, в том числе и в финале. На мировом первенстве 2026 года 39-летний футболист отметился забитыми мячами во всех трёх встречах группового этапа. 4 июля сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде на стадии 1/16 финала.

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