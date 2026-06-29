Кокорин: Сперцян может перейти в европейский клуб

Трансфер в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии в будущем может поспособствовать переходу полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский клуб. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал чемпион России Александр Кокорин.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Аль-Ахли" завершил сделку по переходу футболиста сборной Армении и "Краснодара" и заплатит за него $25 млн.

"Он здесь уже выиграл чемпионство, больше делать нечего, - сказал Кокорин. - Как показывает жизнь, те, кто уезжает в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу, а из России тяжело уехать. За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно. Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России".

"Деньги? А вы бы отказались? Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Криштиану Роналду (выступает за "Аль-Наср" - прим. ТАСС), побороться за что-то", - добавил он.

Сперцяну 26 лет, он является воспитанником "Краснодара". Вместе с командой игрок в сезоне-2024/25 стал чемпионом России. По итогам завершившегося сезона в Российской премьер-лиге полузащитник сделал 16 результативных передач, повторив рекорд по количеству голевых пасов. Также на его счету 13 забитых мячей.