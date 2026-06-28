Кокорин: не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры

Нападающий Александр Кокорин рассказал, что не собирается выступать в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027. Ранее форвард покинул кипрский «Арис».

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«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться не хочу», — приводит слова Кокорина «Спорт-экспресс».

В прессе появлялась информация об интересе к Кокорину со стороны московских «Родины» и «Динамо», а также тольяттинского «Акрона» и «Оренбурга». В минувшем сезоне он провёл 22 матча за «Арис», в которых забил один гол. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста достигает € 350 тыс.