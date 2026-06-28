Модрич ответил, предлагал ли ему Моуринью вернуться в «Реал»
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил, просил ли его главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью вернуться в команду.
«Звал ли меня Моуринью? Нет, нет (смеётся). Как и всегда хочу пожелать ему удачи! Он просто великолепен, один из лучших. У меня особое отношение к Жозе», — приводит слова Модрича журналист Альберто Перейро в социальной сети X.
Ранее футболист уже выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год. За 13 лет в «Королевском клубе» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании. Также 39-летний полузащитник по пять раз взял Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В 2024 году Модрич с «Реалом» стал обладателем Межконтинентального кубка. В прошлом сезоне хорват играл за «Милан».
Казанский про 48 команд на ЧМ: «Футбол стал расчетливым бухгалтером. Очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым – и все. Оптимально – 24 сборные, но это иллюзия в эпоху глобализации»
Бойд об отставке Кларка с поста тренера Шотландии: «Критика, которая на него обрушилась, – позор, сборная при нем стала играть на ЧМ и Евро. Нам достались 2 команды из топ-7, задача была крайне сложной»
Тони Каскарино: «Райс способен играть даже правого защитника, против Винисиуса он бы справился. Спенс достаточно быстрый, но часто теряет позицию и не настолько хорош в дуэлях»