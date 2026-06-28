Левандовски в ближайшее время подпишет контракт с «Чикаго Файр»

Бывший нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в ближайшее время пополнит состав «Чикаго Файр» из МЛС. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

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По данным источника, футболист посетил расположение американского клуба и согласовал условия сотрудничества. В начале следующей недели о переходе будет объявлено официально.

Левандовски играл за «Барселону» с лета 2022 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонцами был рассчитан до 30 июня 2026 года.

На данный момент «Чикаго Файр» расаполагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.