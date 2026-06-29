Журналист рассказал о будущем конкурента Сафонова в ПСЖ Шевалье

Журналист Le Parisien Бенджамин Куарез рассказал о будущем голкипера Люка Шевалье в «ПСЖ».

«ПСЖ» не планирует расставаться с Лукасом Шевалье, который на данный момент не выразил никакого желания уйти. Если его ситуация изменится, будет проведено обсуждение», — написал Куарез на личной странице в социальной сети X.

Отметим, что в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Он перешёл в парижский клуб в 2024 году из «Краснодара». Контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года.

По итогам сезона российский голкипер Матвей Сафонов провёл 27 матчей за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».