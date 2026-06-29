Председатель правления «Зенита» высказался о шутках про перенос столетия клуба

Константин Зырянов высказался о шутках про перенос столетия «Зенита»
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о шутках про перенос столетия санкт-петербургского клуба.
— Много шуток было про перенос столетия «Зенита». Вы выдохнули, когда всё-таки удалось взять чемпионство в прошедшем сезоне и избежать новых шуток?
— Нам некогда выдыхать — у нас начинается второй век. Мы всё время на вдохе работаем.
— Как относитесь к этим шуткам?
— Главное, что люди шутят. Уже хорошо. Значит, всё позитивно, — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Пресс-служба клуба называла сезон-2025/2026 сотым сезоном.
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