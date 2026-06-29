Выяснилось, собирается ли ПСЖ расставаться с вратарем

«ПСЖ» не планирует расставаться с Шевалье. Вратарь не выражал желание уйти, он сохраняет доверие Энрике (Le Parisien)
Люка Шевалье не выражал желание уйти из «ПСЖ».
Об этом сообщает Le Parisien.
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24-летний вратарь сохраняет доверие главного тренера команды Луиса Энрике, а парижский клуб не планирует расставаться с футболистом.
Шевалье по ходу прошлого сезона проиграл конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.
Француз не играет за «ПСЖ» с 23 января. В общей сложности он провел 17 игр в Лиге 1 в минувшем сезоне.
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