Выяснилось, собирается ли ПСЖ расставаться с вратарем

Люка Шевалье не выражал желание уйти из «ПСЖ».

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Об этом сообщает Le Parisien.

24-летний вратарь сохраняет доверие главного тренера команды Луиса Энрике, а парижский клуб не планирует расставаться с футболистом.

Шевалье по ходу прошлого сезона проиграл конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.

Француз не играет за «ПСЖ» с 23 января. В общей сложности он провел 17 игр в Лиге 1 в минувшем сезоне.