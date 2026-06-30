Мовсисян оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне

Юра Мовсисян: у «Спартака» очень хорошие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне
Бывший футболист московского «Спартака» Юра Мовсисян оценил перспективы своей бывшей команды в следующем сезоне. Он считает, что у красно-белых хорошие шансы на победу в Российской Премьер-Лиге.
— Что думаете о перспективах красно-белых в следующем сезоне?
— У «Спартака» очень хорошие шансы выиграть РПЛ. За последние полгода Хуану Карседо удалось многое изменить — и в игре, и в настрое команды. Так что красно-белые способны составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в следующем сезоне, — приводит слова Мовсисяна «РБ Спорт».
В минувшем сезоне «Спартак» занял в РПЛ четвертое место. При этом клуб завоевал Кубок России.
Касерес отрицает конфликт игроков Уругвая с Бьелсой: «СМИ манипулировали информацией, чтобы выставить Марсело в плохом свете»
Клопп о Нойере на ЧМ: «Работы у него было не так много, мячи просто залетали в ворота. Он топ-вратарь, у Германии были совершенно другие проблемы – просто не хватало интенсивности»
Малафеев о сэйве Буну с пенальти: «Необычный стиль, больше похоже на любительский формат, когда ты просто пытаешься угадать. Возможно, вратарь понимал, что игрок не будет на него смотреть»