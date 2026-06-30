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Юра Мовсисян: у «Спартака» очень хорошие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне

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Бывший футболист московского «Спартака» Юра Мовсисян оценил перспективы своей бывшей команды в следующем сезоне. Он считает, что у красно-белых хорошие шансы на победу в Российской Премьер-Лиге.

Мовсисян оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне
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— У «Спартака» очень хорошие шансы выиграть РПЛ. За последние полгода Хуану Карседо удалось многое изменить — и в игре, и в настрое команды. Так что красно-белые способны составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в следующем сезоне, — приводит слова Мовсисяна «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Спартак» занял в РПЛ четвертое место. При этом клуб завоевал Кубок России.

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