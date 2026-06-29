В «Алавесе» не опровергли сообщения о переговорах со «Спартаком»

Спортивный директор испанского «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «Матч ТВ» не стал опровергать информацию о переговорах со «Спартаком» по трансферу защитника Виктора Парады.

Ранее Telegram‑канал «КБ Телега» сообщил, что московский клуб сделал предложение по переходу 24‑летнего футболиста.

— Сейчас мы находимся в процессе, о котором я не могу говорить, — сказал Фернандес «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Парада провел за «Алавес» 33 матча.

Сезон‑2026/27 откроется матчем за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом», игра пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля.