Мостовой высказался о возможном трансфере Сперцяна в "Аль-Ахли"

Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info отреагировал на информацию о возможном переезде Эдуарда Сперцяна в чемпионат Саудовской Аравии.

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- Не понимаю тех людей, которые осуждают Сперцяна за то, что он выбрал Суадовскую Аравию. Да, это не Европа, но зато человек за три года заработает на три поколения вперед. Не самый топовый чемпионат, но звезды там играют, думаю, и Сперцян там не затеряется. Поиграет немного и героем вернется в "Краснодар". Я тоже хочу туда поехать(смеется). Пусть и меня с собой возьмет, - сказал Мостовой.

В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провёл за "Краснодар" 42 матча, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт футболиста с "быками" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.