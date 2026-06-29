Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании

Российский полузащитник Далер Кузяев определился со своим будущим.

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По информации источника, российский полузащитник Далер Кузяев рассматривает несколько клубов испанской Ла Лиги - у него есть вид на жительство в Испании.

В минувшем сезоне Кузяев выступал за казанский "Рубин" - он вышел на поле в 19 матчах во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего полузащитника в 3 миллиона евро. По окончании сезона-2025/26 казанцы сообщили об уходе футболиста на правах свободного агента.