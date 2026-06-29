Дзюба отказал клубу из Лиги чемпионов УЕФА

Как сообщает Metaratings, к бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе проявляет интерес действующий чемпион Беларуси «МЛ Витебск».

После завершения контракта с «Акроном» 37-летний Дзюба (в августе ему исполнится 38) является свободным агентом. На этом фоне витебчане выразили готовность взять его в свой состав. Впрочем, по данным источника, приоритетом для Артема остается игра в РПЛ.

Нежелание Дзюбы выступать в Беларуси подтвердил также инсайдер Анар Ибрагимов.

«Витебск выходил в начале лета на Дзюбу, но Артема переезд в ближнее зарубежье с еврокубками не подкупил. Футболист хочет быть в Москве», — написал Ибрагимов в телеграм-канале.

Отметим, что «МЛ Витебск» в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Дебютировать в главном еврокубке белорусскому клубу предстоит уже 8 июля — его оппонентом по 1-му отборочному раунду станет румынская «Университатя Крайова».