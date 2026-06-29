Выяснилось, сколько РФС получит от УЕФА за прошлый сезон

УЕФА направит выплату РФС за сезон-2025/26.

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На сайте УЕФА сообщается, что РФС получит 1 миллион евро в качестве фиксированной солидарной выплаты, 250 тысяч предусмотрены по системе клубного лицензирования и мониторинга финансовой устойчивости.

1,427 миллиона евро РФС получит на развитие женского футбола, надлежащее управление, массовый футбол, развитие элитных молодых игроков, социальную и экологическую устойчивость, судейство, тренерскую работу, борьбу с договорными матчами и расходы на поездки национальных команд.

Напомним, что национальная сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее стало известно, что сборные России до 15 лет допущены до чемпионата мира в Азербайджане, который состоится осенью текущего года.