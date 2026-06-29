Экс-тренер «Челси» готов возглавить «Париж»

Лиэм Росеньор дал согласие возглавить «Париж», об этом сообщает Foot Mercato.

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41-летний специалист на этой должности может сменить Антуана Комбуаре.

По информации Фабрицио Романо, бывший главный тренер «Челси» и французский клуб ведут переговоры о контракте по схеме «2+1».

Росеньор начал прошлый сезон во главе «Страсбуре», после чего в январе 2026 года перешел на работу «Челси». Из лондонского клуба он был уволен в апреле.

В прошлом сезоне «Париж» занял 11-е место в таблице Лиги 1, набрав 44 очка в 34 матчах.