Кейна назвали величайшим английским нападающим в истории

Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе»
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мыслями о сильных сторонах Харри Кейна, назвав его величайшим английским нападающим в истории.
«Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что ошибался насчет нападающих. Харри Кейн – пример того, почему я изменил свое мнение. В молодости я думал, что бомбардиры просто рождаются такими. Думал, что завершение атак – это инстинкт. Либо он есть, либо его нет. Возможно, так я думал и про себя. Возможно, это прозвучит нелепо, учитывая все достижения Харри, но я не думаю, что он родился, чтобы стать тем игроком, которым он является сегодня. Именно поэтому он мне нравится. Именно поэтому я без колебаний называю его величайшим английским нападающим в истории. Некоторые игроки обладают талантами, которым просто невозможно научить. Невероятная скорость. Координация. Главный дар Харри – не физический, а психологический. Много лет назад я проводил с Кейном время, снимая мастер-класс для нападающих. Слушая его рассказы о тренировках, повторениях и мельчайших деталях завершения атак, быстро понимаешь, что ничего не произошло случайно. Он добился всего сам. Алан Ширер был похож на него. И у Харри точно такой же менталитет. Неустанный. Одержимый. Абсолютно убежденный, что если он будет работать усерднее других, то станет лучше всех остальных. Я много лет наблюдал за игрой Лионеля Месси, а теперь и Килиана Мбаппе – футболистов, которые заставляют тебя подпрыгивать на месте, потому что они умеют делать то, что не под силу никому другому. Харри никогда не был для меня таким игроком – и все же он, без сомнения, лучший завершитель в мировом футболе», – считает Майкл Оуэн.
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Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе»
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