«Бешикташ» интересуется игроком «Барселоны»

«Бешикташ» интересуется Марком Касадо — Sport
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Марк Касадо может перейти в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает издание Sport.
По информации источника, спортивный директор турецкого клуба Эдуард Граф «является большим поклонником Ла Масии» и следит за выпускниками академии. Одной из трансферных целей «Бешикташа» является Касадо. Клуб уже связался с агентом полузащитника Хорхе Мендесом.
Также интерес к 22-летнему игроку проявлял «Милан». Руководство «россонери» рассматривало его в качестве альтернативы нападающему «Наполи» Расмусу Хёйлунну, переход которого сейчас затруднён.
Ранее сообщалось, что Касадо готов покинуть «Барселону» из-за ограниченной роли при Ханси Флике.
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