Вратарь "Динамо" высказался о возможном уходе Тюкавина

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о возможном уходе Константина Тюкавина.

По словам Лещука, очевидно, что Тюкавиным интересуются другие клубы, но терять такого игрока не хочется.

- Про Тюкавина и "Зенит" давно ходили слухи. Они и ранее хотели его в команду. Костя – хороший футболист. Понятно, что им интересуются другие клубы. Посмотрим, какие приоритеты и цели у руководства "Динамо". Терять такого игрока, конечно, не хочется, - приводит слова Лещука Metaratings.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" предложил 25 миллионов евро за форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. Отмечалось, что в ближайшее время сине-бело-голубые увеличат предложение до 30 миллионов евро. Также сообщалось, что интерес к нападающему проявлял московский "Спартак".

В минувшем сезоне Тюкавин вышел на поле в составе бело-голубых в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.