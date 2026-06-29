«Эвертон» близок к трансферу капитана «Мидлсбро»

Ливерпульский «Эвертон» находится на финальной стадии переговоров по переходу полузащитника и капитана «Мидлсбро» Хейдена Хакни. Руководство клуба из Чемпионшипа до последнего пыталось сохранить своего лидера и отклонило как минимум три официальных предложения, включая стартовый запрос «ирисок» в размере около £ 7 млн (€ 8,2 млн), который владелец «Боро» Стив Гибсон сразу же заблокировал. Тем не менее сейчас диалог между сторонами близок к успешному завершению, и сделка может быть полностью согласована уже в конце этой недели, сообщает The Telegraph.

Сумма трансфера 23-летнего английского хавбека составит £ 25 млн (€ 29,5 млн), что связано в том числе с тем, что у игрока остался всего один год по действующему контракту. Бывший футболист молодёжной сборной Англии U21 также входил в сферу интересов «Кристал Пэлас», однако именно «Эвертон» рассчитывает закрыть сделку до того, как «Мидлсбро» вернется к предсезонным тренировкам в конце недели.