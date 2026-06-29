Легенда «Манчестер Юнайтед» в шапке-ушанке спел песню «Ласкового мая»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра опубликовал видео в социальных сетях, на котором он исполняет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова в русской шапке-ушанке.

В подписи к видео 45-летний Эвра написал: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом. Почему эта песня не оставляет меня в покое?» Экс-футболист отметил свою любовь к Москве, связав её с двумя значимыми событиями в его карьере: победой «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в 2008 году и триумфом сборной Франции на чемпионате мира 2018 года.

В составе «МЮ» Эвра пять раз становился чемпионом Англии. Кроме «Манчестер Юнайтед», он выступал за «Ниццу», «Монако», «Марсель», «Ювентус» и «Вест Хэм». Со сборной Франции защитник стал вице-чемпионом Европы.